لعمامرة يعقد لقاءات ثنائية في روما

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة عدة اجتماعات ثنائية، على هامش مشاركته في أعمال النسخة الثامنة للحوار المتوسطي رفيع المستوى ​​ (ROME-MED) بالعاصمة الإيطالية روما.

وحسب ما ورد في بيان لوزارة الخارجية ، فقد التقى الوزير على وجه الخصوص بوكيلة وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولة عن قضايا الشرق الأوسط، يائيل لامبيرت، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا ، وكذلك الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز.

كما التقى رئيس الدبلوماسية الجزائرية، وفقا لذات المصدر، برؤساء كل من إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، والنيجر محمد بازوم، وموريتانيا محمد ولد الغزواني، حيث نقل إليهم التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

من جانبهم ، كلف الرؤساء الثلاثة، حسب البيان، الوزير لعمامرة بنقل تحياتهم الحارة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وتمنياتهم بمزيد من النجاح والازدهار للجزائر وشعبها.