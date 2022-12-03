هولندا تحجز أولى بطاقات ربع النهائي (فيديو)

حجز المنتخب الهولندي أولى بطاقات التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، بعدما تجاوز نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وافتتحت مواجهات ثمن نهائي المونديال، مساء اليوم، بمقابلة هولنداـ أمريكا على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، بحضور حوالي 40 ألف متفرج.

وسيطر منتخب الأراضي المنخفضة على معظم فترات الشوط الأول وأنهاه بتفوق مريح (2-0) عن طريق ديباي (د10) وبليند (د45+1).

وتواصلت الأسبقية الهولندية الشوط الثاني وكان أشبال المدرب المخضرم فان غال قادرين على تعميق الفارق في عدة مناسبات لولا رعونة المهاجمين، وهذا ما سمح للاعبي بلاد العم سام من العودة بهدف في الدقيقة 76 عن طريق البديل ورايت.

وفي الوقت الذي كان الدفاع الهولندي تحت ضغط المنتخب الأمريكي المندفع بفعل ارتفاع المعنويات إثر هدف التقليص، جاءت الضربة القاضية عن طريق الظهير دومفريس بهدف ثالث في الدقيقة 81.

وأعلن الحكم بهدها نهاية المواجهة بفوز مستحق لـ"الطواحين" التي ستنتظر الفائز من مواجهة الأرجنتين وأستراليا.