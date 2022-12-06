ظاهرة فلكية مميزة تحدث هذا الخميس

يشهد سكان الأرض في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر الجاري، ظاهرة فلكية مميزة، وهي اختفاء كوكب المريخ تماما خلف القمر، وهو حدث يعرف باسم "الاحتجاب".

وطوال مساء يوم غد الأربعاء، سيقترب القمر من المريخ، وفي حوالي الساعة 4.58 صباحا بتوقيت غرينتش يوم الخميس، سيختفي المريخ خلف نصف الكرة الغربي للقمر، وبعد مرور حوالي ساعة سوف يظهر "الكوكب الأحمر" من خلف الطرف الشرقي للقمر، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وفي يوم الخميس، سيصبح القمر كاملا، عندما يكون المريخ في مواجهة الشمس، الأمر الذي سيؤدي إلى محاذاة شبه مثالية في فضاء الشمس والأرض والقمر والمريخ.

ومن الممكن رؤية الحدث الفلكي بالعين المجردة، وسيكون كوكب المريخ نفسه في أفضل حالاته، بعد أن مر بالقرب من الأرض في الأول من ديسمبر في أقرب مسافة له، عند 81.45 مليون كيلومتر فقط من الأرض.

وسيكون حدث اختفاء المريخ خلف القمر يوم 8 ديسمبر مرئيا في مناطق أمريكا الشمالية وشمال أوروبا وغرينلاند، وطرف من شمال أفريقيا.