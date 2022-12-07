أخبار سيئة للمنتخب الأرجنتيني

أكدت تقارير إعلامية أرجنتينية، اليوم الأربعاء، أن مشاركة لاعب الوسط رودريغو ديبول في مواجهة ربع نهائي كاس العالم ضد هولندا هذا الجمعة غير مؤكدة.

وحسب ما نقل موقع "غول" في نسخته الأرجنتينية فإن لاعب أتليتيكو مدريد عانى من إصابة عضلية في الساعات الماضية ولم يتدرب مع بقية زملائه كإجراء احترازي.

ويعتبر دي بول قطعة أساسية في خطة المدرب سكالوني وشارك في كل مقابلات منتخب "التانغو" منذ بداية المونديال.

وأثنت الصحافة الأرجنتينية على آداء ديبول معتبرة إياه أحسن اللاعبين رفقة الأسطورة ليونيل ميسي، ما يجعل غيابه عن مواجهة هولندا ضربة موجعة لـ"الألبيسيليستي".