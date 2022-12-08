تعرّف على عدد زوّار مونديال قطر

كشف تقرير للجنة المنظمة لكأس العالم حصلت عليه "رويترز"، بأن قطر استقبلت أكثر من 765 ألف زائر خلال أول أسبوعين من المونديال ونشره اليوم الخميس موقع " سكاي نيوز عربية".

وكانت قطر توقعت تدفق 1.2 مليون زائر خلال البطولة، التي تستمر لمدة شهر تقريبا وتنتهي 18 ديسمبر.

ومن غير المرجح حدوث زيادة كبيرة في أعداد الزوار خلال هذه المرحلة، مع بقاء 8 منتخبات فقط في الدوحة و8 مباريات من أصل 64، في البطولة التي بدأت 20 نوفمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يتدفق المزيد من الزوار إلى قطر للمشاركة في المباريات الجماهيرية، وبعد أن رفعت السلطات قيود الدخول إلى أراضيها عن مواطني دول الخليج الأخرى والمقيمين فيها.

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن نسبة الحضور إلى الملاعب في قطر تجاوزت النسبة خلال الفترة المماثلة في مونديال روسيا 2018.