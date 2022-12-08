استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الخميس، استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على أسطح البنايات المرتفعة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان قولهم إن مواجهات واشتباكات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف، وأن سائقها نجا من موت محقق.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، اليوم الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت الأربعاء استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية وفق مصادر فلسطينية.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 217 شهيدا، بينهم 165 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.