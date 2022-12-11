عودة كورونا.. مخاطر تتربص بالمسنين والمرضى

حذر، رئيس العمادة الوطنية للأطباء الجزائريين من انعكاسات التراخي المسجل في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، لاسيما بالنسبة للفئات الهشة المستهدفة أكثر من غيرها بالعدوى المؤدية لمخاطر كبيرة تصل إلى حد الموت، على غرار المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحسيس هؤلاء بضرورة الإسراع في التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية وأخذ جرعة إضافية من لقاح كورونا لمن مرت مدة 6 أشهر أو أكثر على آخر جرعة تلقوها.

وفي سياق التحذيرات الأخيرة التي أعلن عنها تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة العالمية للصحة، التي كشف من خلالها عن تسجيل مجموع 8500 حالة وفاة عبر العالم بسبب فيروس كورونا في ظرف أسبوع واحد (الأسبوع الماضي)، رغم انقضاء ثلاث سنوات من ظهور الوباء، طالب الدكتور بقاط بركاني محمد، المسؤول الأول عن شريحة الأطباء، في تصريح لـ" الخبر" أمس، "بضرورة التحصين المستعجل للفئات الهشة، على رأسها المسنون وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، من خلال تحفيزهم على الإقبال الجماعي على التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية من جهة مع أخذ جرعة إضافية من لقاح كورونا بالنسبة لمن مرت مدة ستة أشهر أو أكثر على آخر تلقيح لهم".

وحسب الدكنور بقاط فإنه "رغم الاستقرار النسبي المسجل في الوضعية الوبائية بالجزائر، إلا أن معدلات الخطر ستتزايد مع اقتراب حلول فضل الشتاء وانتشار الفيروسات التنفسية، على رأسها الأنفلونزا الموسمية التي بدأت بالتفشي في الأيام القليلة الماضية، مع العلم أنه لايزال هناك وقت طويل لتسجيل الذروة في إجمالي الإصابات المحتمل مع مرور الأيام"، موصيا من وصفهم "بأصحاب المناعة الضعيفة وبالتحديد المرضى وكبار السن بإلزامية العودة إلى اعتماد إجراءات التباعد الجماعي، على غرار ارتداء الأقنعة الوقائية، لاسيما في الفضاءات العامة والتجمعات، مثل الحافلات والأعراس والجنائز والأسواق، لتفادي أي احتمالات عدوى ممكنة، فضلا عن الغسل الدوري للأيدي والتزام مسافة الأمان قدر الإمكان، إلى حين تراجع مستويات الخطر الواردة في الوقت الراهن".

واعتبر الدكتور بقاط أن "هذه التدابير الوقائية رغم بساطتها بإمكانها تجنيبنا خسائر بشرية كبيرة قد تطال العديد من أصحاب المناعة الضعيفة لا قدر الله، خاصة أن المنظمة العالمية للصحة قد حذرت من ظهور متحورات جديدة تثير القلق ويمكن أن تتسبب في وفيات كثيرة، من المرجح أن تنتشر بسرعة كبيرة وتحل محل أوميكرون السائد حاليا"، مضيفا أن "الجزائر ليست حاليا في مرحلة وباء ولكن ينبغي على السلطات الوصية، في مقدمتها وزارة الصحة، تركيز كل الجهود لتوفير اليقظة والتجند الكفيلين بتحصين حياة مئات الآلاف من المسنين والمرضى".

وقد كان رئيس الهيئة العالمية للصحة قد أعلن في آخر تدخل له عن انتشار أكثر من 500 متحور فرعي من أوميكرون، كلها شديدة العدوى ولديها طفرات تؤهلها للتغلب على الحواجز المناعية بسهولة أكبر رغم أنها تسبب مضاعفات صحية أقل خطورة من الطفرات السابقة، معتبرا تسجيل قرابة تسعة آلاف حالة وفاة عبر العالم بسبب الفيروس خلال الأسبوع الماضي أمرا غير مقبول بعد ثلاث سنوات من حلول الجائحة، خاصة أنه توجد العديد من الآليات والأدوات لتجنب العدوى وإنقاذ الأرواح، على حد تعبيره.