وزير الاتصال يعزي في وفاة المخرج الصحفي حسان شعشوع

قدم وزير الاتصال محمد بوسليماني ، تعازيه الى عائلة الفقيد المخرج الصحفي حسان شعشوع.

وجاء في بيان الوزارة "متأثرا بوفاة المخرج الصحفي بجريدة "الخبر" حسان شعشوع، يتقدم وزير الإتصال محمد بوسليماني بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد ولكافة الأسرة الإعلامية بهذه المناسبة الأليمة، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وتوفي الزميل حسان شعشوع، يوم 8 ديسمبر عن عمر ناهز الـ 66، بعد أن تقاعد سنة 2016، و كان حسان أحد أبرز مخرجي جريدة "الخبر"من الذين ينتمون إلى الرعيل الأول من الموظفين الذين تفتخر بهم "الخبر" وقد عمل بالجريدة لمدة تفوق ربع القرن.