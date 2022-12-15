الاتحاد المغربي يحتج لدى "الفيفا"

بعد يوم من هزيمة منتخب أسود الأطلس أمام فرنسا بهدفين نظيفين، تقدم المغرب باحتجاج رسمي على تحكيم المباراة التي قادها المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس.

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجهت رسالة تتضمن "الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم".

الجامعة قالت إنها مستغربة من عدم استخدام تقنية "الفار" وأشارت إلى أنها "لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي".