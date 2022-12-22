تحذيرات من خطر كبير يهدّد الأقصى

حذّر مراقبون من خطر متزايد يهدد المسجد الأقصى المبارك مع إجراءات الاحتلال التهويدية واقتحامات المستوطنين المتضاعفة خلال الأعياد اليهودية.



وقال رئيس كلية الشهاب المقدسية أمجد شهاب إن “المسجد الأقصى يشهد خطرا كبيرا بفعل إجراءات الاحتلال بحقه”، متوقعا أن تشهد المدة المقبلة انتقالا من التقسيم الزماني إلى المكاني بحق الأقصى، وفق موقع “حرية نيوز” الفلسطيني.



وذكر شهاب أن الاحتلال يسعى إلى هدم المسجد الأقصى من خلال خطواته التصعيدية، منبها إلى أن المستوطنين يحاولون أن يمهدوا لعملية هدم المسجد الأقصى المبارك وجعلها مسألة وقت.



وأوضح أن الحكومة الصهيونية المتطرفة ستعمل على تشريع قوانين، تعطي لما تسمى “جمعيات الهيكل” الحق بزيارة وتيرة العدوان على المسجد الأقصى.



وشدد على أن الدفاع عن المسجد الأقصى فريضة على جميع العرب والمسلمين، خصوصا مع تجرؤ المستوطنين على مواصلة تجنيس المسجد والمقدسات الإسلامية.



