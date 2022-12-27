المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من حدوث عواصف ثلجية تمس مناطق مختلفة من العالم عام 2023.

وجاء تحذير المنظمة بعدما شهدت مناطق مختلفة من العالم هذا الأسبوع عواصف ثلجية نادرة، مرفوقة برياح قوية، بالإضافة إلى تساقطات مطرية غير مسبوقة، امتدت من الحدود الكندية في شمال الولايات المتحدة إلى الحدود المكسيكية جنوبًا، وصولاً إلى النمسا، بريطانيا، واليابان، سجّلت على إثرها خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما دفع منظمة الأرصاد الجوية للتشديد على ضرورة تعزيز التأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية عام 2023.

واجتاحت عاصفة ثلجية، أكثر من 3200 كيلومتر من تكساس في الولايات المتحدة إلى كيبيك في كندا، مع انخفاض شديد في درجة الحرارة، وصل إلى 48 دون الصفر في بعض المناطق وخلّفت هذه العاصفة الشتوية التي وصفتها وكالات الأرصاد الجوية الأمريكية بـ "التاريخية"، 57 قتيلا حسب آخر حصيلة بعدد من الولايات، حيث عثر على بعض الضحايا في مركباتهم، وآخرين في الشوارع وسط الثلوج التي تجاوز ارتفاعها ثلاثة أمتار.

من جهتها، أعلنت كندا أنّ الظروف المناخية الصعبة، التي رافقتها أمطار جليدية وتساقط كثيف للثلوج ورياح قوية، دفعت لإغلاق المدارس وانقطاع الكهرباء عن المنازل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية بسبب العاصفة الشتوية القوية ولم تسلم اليابان من تبعات هذه العاصفة الثلجية، التي تسببت في تعطل خدمات القطارات والطائرات وتقطع السبل بمئات المركبات على الطرق السريعة ناهيك عن تأخير خدمات التوصيل.

ومسّت العواصف الثلجية أيضًا كلاً من اسكتلندا وأجزاء من بريطانيا، حيث أصدرت وكالة البيئة البريطانية 42 تحذيرا من حدوث فيضانات في مختلف مناطق إنجلترا جراء التساقط الكثيف للثلوج، كما انخفضت درجات الحرارة لتصل إلى 17.3 درجة تحت الصفر وهي أدنى درجة حرارة تسجل في بريطانيا منذ 11 فبراير 2021.

واعتبرت المنظمة الأممية، أن غازات الاحتباس الحراري هي مجرد أحد مؤشرات المناخ الآن عند مستويات قياسية ملحوظة، مشيرة إلى أن مستوى سطح البحر ومحتوى حرارة المحيطات وتحمضها سجلت ارتفاعات قياسية ملحوظة مع تضاعف معدل ارتفاع مستوى سطح البحر منذ عام 1993، بنحو 10 ملم منذ جانفي 2020 إلى مستوى قياسي جديد هذا العام.