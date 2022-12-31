أخر إحصائيات كورونا في العالم

أعلنت الجامعة الأمريكية "جونز هوبكنز" ، اليوم الأحد ، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 660 مليونًا و 543 ألفًا و 327.

وقالت الجامعة في آخر الإحصائيات المنشورة على موقعها الإلكتروني، إن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 6 ملايين و 690 ألفا و 581 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة في العالم، حيث بلغ أكثر من 100.7 مليون مصاب، وفي المرتبة الثانية الهند 44.6 مليون مصاب، تليها البرازيل بأكثر من 36.3. مليون مصاب.

وبحسب آخر البيانات، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مليون و 92 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الثانية البرازيل بـ 693 ألف و 853 حالة وفاة. ثم جاءت الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفاً و 705 وفيات.