أسماء فنية غادرتنا في 2022

عرف المشهد الثقافي الجزائري خلال سنة 2022 رحيل عدد كبير من الأسماء الفنية من نساء و رجال الثقافة الذين قدموا الكثير في مختلف الفنون و ساهموا في تطوير وإثراء الثقافة الوطنية.

في شهر جانفي:

غادرنا كل من الممثل والكاتب المسرحي و المخرج محمد حلمي في 5 جانفي، 9 جانفي

رحيل الممثل و منشط المسرح الإذاعي عبد العزيز شارف، 11 جانفي رحيل المخرج نزيم قايدي،

12 جانفي وفاة مغنية طبع المداحات بغدادي دحمانية، 15 جانفي وفاة الموسيقي فيصل زروق،

18 جانفي وفاة العازف على الكمان و قائد الجوق قويدر بن جفال، 20 جانفي وفاة الحرفي المختص في صنع الآلات الوترية محمد شافع و المخرج محمد بدري و في 27 جانفي رحيل الحكواتي محفوظ فكير.

أما في شهر فيفري:

فرحل كال من الموسيقي مراد بلحسين في 2 فيفري، 4 فيفري رحيل الموسيقي كمال بوجلاب، 6 فيفري وفاة المقدم إبراهيم برزوق، عميد موسيقى الديوان، 10 فيفري رحيل المسرحي جمال بن صابر، 12 فيفري رحيل الممثل مصطفى برور، 14 فيفري وفاة المسرحي آكلي غبريوت والكاتب والخطاط عبد الله بشلاغم، 16 فيفري رحيل الصحفي و الكاتب فريد عيشون وفي 20 فيفري رحيل المخرج السينمائي جمال بن ددوش

أما بالنسبة لشهر مارس

فرحل عنا المخرج يحيى دبوب في 15 مارس، 26 مارس وفاة الشاعر أحمد عرون و في 30 مارس رحيل المسرحي فاروق درارجة

وفي شهر أفريل غادرنا كل من:

المخرجة السينمائية يمينة بشير شويخ في 3 أفريل، 19 أفريل وفاة الموسيقي أبو بكر كريو و26 أفريل وفاة مغني المالوف العربي غزال و الموسيقي شكيب بوزيدي

كما غادرنا في شهر ماي كل من:

الكوميدي محمد حزيم في 4 ماي، 6 ماي رحيل المغني حميد الماس،

7 ماي وفاة الشاعرة و الروائية يمينة مكاحلي، 13 ماي وفاة الموسيقي بجاي غافور، 14 ماي وفاة مغني الشعبي بن صابر بوخروبة، 20 ماي وفاة الممثل والمخرج المسرحي أحمد بن عيسى، 22 ماي وفاة الممثلة شافية بودراع وفي 25 ماي وفاة آخر أعضاء فرقة "سفير الطرب" عبد السلام مصطفى.

وفي شهر جوان رحل عنا:

الموسيقي و المدرس بالسالم أزواو في 5 جوان وفي 21 جوان رحيل الكاتب، الصحفي و الجامعي عبد العزيز بوباكير

كما رحل عنا في شهر جويلية:

الفنان التشكيلي ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة جمال لعروق 2 جويلية، 4 جويلية وفاة الموسيقي نور الدين عليان وفي 6 جويلية رحيل محافظ وأحد مؤسسي المهرجان الدولي لموسيقى الجاز بقسنطينة، ديما جاز، زهير بوزيد

أما بالنسبة لشهر أوت غادرنا:

المخرج السينمائي نصر الدين قنيفي في 1 أوت، 13 أوت رحيل الموسيقي وقائد الجوق مبروك حماي وفي 16 أوت وفاة عميد الفنانين التشكيليين وأول مدير لمدرسة الفنون الجميلة بشير يلس و الكاريكاتوري بن عودة طاوش

أما شهر سبتمبر فشهد رحيل كل من:

الممثل مصطفى بنشقراني في 4 سبتمبر، 5 سبتمبر وفاة الممثلة يمينة غاسول، 17 سبتمبر رحيل الممثلة فريدة صابونجي، 18 سبتمبر وفاة الموسيقي وعضو جمعية الفنون الجميلة محمد دايم الله، 22 سبتمبر وفاة الفنان التشكيلي و السينوغراف كريم عيادي وفي 24 سبتمبر رحيل الصحفية والفنانة زينب الميلي.

وفي شهر أكتوبر رحل كل من:

رحيل الفنان في طبع المالوف علي بناني في 3 أكتوبر، أكتوبر وفاة الممثل محمد العربي بهلول، 20 أكتوبر رحيل الفنان التشكيلي والخطاط الطيب العيدي وفي 21 أكتوبر رحيل الخطاط محمد بن سعيد شريفي

أما شهر نوفمبر سجل وفاة كل من:

المختص في علم الاجتماع و الكاتب رشيد سيدي بومدين 7 نوفمبر وفي 11 نوفمبر وفاة مغني الشعبي رشيد سوكي

وفي شهر ديسمبر غدرنا كل من:

الموسيقي و المدرس جمال سنوسي 3 ديسمبر، 10 ديسمبر وفاة مغني الشعبي عزيوز رايس، 18 ديسمبر رحيل الممثل عباس بودن وفي 28 ديسمبر رحيل المغني و الملحن مصطفى زميرلي.