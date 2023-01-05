بوتين يعلن وقف إطلاق النار مؤقتا

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وزير الدفاع بوقف إطلاق النار ابتداء من منتصف نهار السادس جانفي الحالي.

وحسب ما نقلت "روسيا اليوم" فإن وقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا سيستمر إلى غاية حتى يوم 7 جانفي الحالي.

ووفقا لبيان الكرملين: " آخذا في الاعتبار نداء قداسة البطريرك كيريل، أوعز الرئيس فلاديمير بوتين إلى وزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار على طول خط التماس في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 جانفي 2023، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 جانفي 2023".

وأضاف البيان: "انطلاقا من حقيقة أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق العمليات العسكرية، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم فرصة حضور القداس عشية عيد الميلاد، وكذلك في يوم الميلاد المسيح".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، دعا بطريرك موسكو كيريل، إلى هدنة عيد الميلاد حتى يتمكن الأرثوذكس من حضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح.

ومنذ 24 فيفري، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب ما وصفته "حماية المواطنين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".