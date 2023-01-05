الملكية البريطانية في عين الإعصار بعد تسريبات جديدة

أضحت الملكية البريطانية في عين الإعصار مجددا بعد تسريبات أخرى لمذكرات الأمير هاري الخميس، والتي أحدثت ضجة كبيرة في بريطانيا وخارجها.

فبعد شهر من بث فيلم وثائقي على نتفليكس عن هاري وزوجته ميغان من دون أي تصريحات صادمة، تأتي هذه التسريبات لتنم عن معلومات مزعجة إضافية للعرش البريطاني، قبل النشر المرتقب لكتاب مذكرات هاري الثلاثاء المقبل بعنوان "Spare".

وكانت وسائل إعلامية عدّة قد حصلت على نسخ من الكتاب قبل موعد النشر المرتقب، لا سيّما بعدما طرحته مكتبات إسبانية للبيع عن طريق الخطأ. وتلته مقتطفات انتشرت بالجملة أثارت الدهشة، مثل تلك التي تروي مشاركة الأمير هاري الدموية في معارك بأفغانستان، إلى تفاصيل محرجة بخصوص تعاطيه الكوكايين.

ولعلّ الصدمة الرئيسية تمثلت فيما نشرته صحيفة "ذي غارديان" عن اتهام دوق ساسكس لشقيقه الأمير وليام، وريث العرش، بطرحه أرضاً خلال مشادة عنيفة بينهما العام 2019 بشأن ميغان التي كان هاري قد تزوجها قبل عام من الواقعة.

ووفق الصحيفة البريطانية، بعد حوار محتدم بين الشقيقين، قال هاري إن أخاه وليام "أمسك بي من الياقة، ومزّق قلادتي، وطرحني أرضاً". وأوضح هاري أن شقيقه وليام "اعتذر" في وقت لاحق عن تصرفه.

من جهته، التزم قصر باكينغهام الصمت بشأن هذه المعلومات، كما كان الحال بشأن الاتهامات التي وردت في السلسلة الوثائقية التي بثتها نتفليكس الشهر الماضي. وقد ألقى الزوجان باللائمة على العائلة الملكية لعدم حمايتهما، كما اتهم هاري شقيقه بـ"الصراخ" عليه عام 2020 بحضور الملكة إليزابيث الثانية.

تعاطي الكوكايين...

وبينما كان الكثيرون يعتقدون أنّ حفل الزفاف اللافت الذي جرى في ماي 2018 بين الأمير هاري، البالغ حالياً 38 عاماً، وميغان، وهي ممثلة أمريكية، سيعطي زخماً جديداً للعائلة الملكية، سرعان ما تحوّل ذلك إلى حرب عائلية ومضايقات إعلامية. الأمر الذي دفع بدوق ودوقة ساسكس للانسحاب من الأسرة الملكية عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، ما فتئ الزوجان ينتقدان علنا العائلة الملكية والمكاتب الإعلامية التابعة لها، خاصة في مقابلة تم نشرها العام 2021 عبر التلفزيون الأمريكي حيث اتهما فيها فردا من الأسرة، لم يسمياه، بالعنصرية.

وأصبحت العلاقة بعدها باردة بين الشقيقين اللذين سارا ذات يوم خلف نعش والدتهما ديانا العام 1997، ولم يظهرا سويا في السنوات الأخيرة إلا في مناسبات نادرة.

وقد ساهمت هذه المنشورات الإعلامية في تعميق النفور الشعبي تجاه هاري وميغن في المملكة المتحدة، حيث يعتبر صحافيون كثر أنهما يتصرفان كطفلين مدللين.

هذا، وكان من المقرر أساسا الاكتفاء بتسريبات مختارة بعناية عن مذكرات هاري، مع مقابلتين يتم عرضها الأحد والإثنين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، قبل أن يتسرّب المحتوى إلى العلن.

وفي السياق، ذكر موقع "ذي مايل أونلاين" أن هاري عارض علنا زواج والده من كاميلا، خوفا من أن تكون "زوجة أب سيئة".

ووفق "ذي صن"، أوضح هاري أيضا أن شقيقه وليام وزوجته كيت شجعاه، عندما كان في العشرين من عمره، على ارتداء ملابس نازية في حفل تنكري، ما تسبب في فضيحة أنذاك.

من جانبها، نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية مقطعاً اعترف فيه هاري بتعاطي الكوكايين، وكشفت أيضا أنّه تمّ ثنيه وشقيقه وليام عن طلب إعادة فتح التحقيق في وفاة والدتهما ديانا.

ودائما وفق صحيفة "ديلي تلغراف"، يؤكّد هاري في مذكراته أيضا أنه قتل 25 "مقاتلاً معادياً" أثناء مشاركته في المهام العسكرية في أفغانستان، من دون أي ندم أو تباه.

"أنجزتِ المهمة"

وحسب "ذي غارديان" فإن هاري تحدث في مذكراته عن الصعوبة التي يعيشها بوصفه "البديل" في العائلة. واستذكر خصوصا أنه في يوم ولادته، قال والده تشارلز لأمه ديانا "هذا رائع! لقد منحتِني وريثا وبديلا عنه - لقد أنجزت المهمة".

هذا، وتعيش العائلة الملكية البريطانية مرحلة انتقالية بعد اعتلاء تشارلز الثالث العرش عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في 8 أسبتمبر عن عمر يناهز 96 عاماً. ومن المقرر تتويج حاكم المملكة المتحدة و14 دولة أخرى من دول الكومنولث في 6 ماي المقبل، في حدث كبير سيُبث حول العالم.

ولكن، هل سيكون هاري حاضرا في هذه المراسم؟ سؤال تهرب الأمير الشاب من الإجابة عنه، حسب مقطع عرضته قناة "أي تي في" قال فيه إن "الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث قبل ذلك الموعد".