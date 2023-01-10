كشفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن استحداث منصة لإحصاء حاملي شهادة الدكتوراه .

و جاء في بيان للوزارة: '' تطبيقا لتعليمات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلقة بإحصاء المواطنين الحاملين لشهادة الماجيستر او الدكتوراه، غير الموظفين بسلكي الأساتذه المحاضرين او الباحثين نضع تحت تصرفكم منصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإحصاء حاملي شهادة الدكتوراه''

و تابع البيان ''يمكن التسجيل في المنصة بها عبر الرابط التاليhttp://alumni.mesrs.dz/''

و تمتد فترة التسجيلات - حسب ذات المصدر - الى غاية 20 يناير 2023