10 جانفي 2023
إشتراك دخول
10 جانفي 2023 °C

منصة لإحصاء حاملي شهادة الدكتوراه

أخبار الوطن
10 جانفي 2023 ()
نسرين جعفر
+ - 0 قراءة

كشفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن استحداث منصة لإحصاء حاملي شهادة الدكتوراه .

و جاء في بيان للوزارة: '' تطبيقا لتعليمات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلقة بإحصاء المواطنين الحاملين لشهادة الماجيستر او الدكتوراه، غير الموظفين بسلكي الأساتذه المحاضرين او الباحثين نضع تحت تصرفكم منصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإحصاء حاملي شهادة الدكتوراه''

و تابع البيان ''يمكن التسجيل في المنصة بها عبر الرابط التاليhttp://alumni.mesrs.dz/''

و تمتد فترة التسجيلات - حسب ذات المصدر -  الى غاية 20 يناير 2023

 

شاركنا برأيك

مواضيع ذات صلة

الأكثر قراءة