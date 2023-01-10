مديرية الأمن الوطني تعلن عن مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين رتبة عامل مهني من المستوى الأول، بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي، على أساس الانتقاء

وأوضح بيان لذات الهيئة، أن عملية التوظيف ستكون بناءً على دراسة الملف، لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز الخاصة بهذه الولايات (الجزائر، البليدة، وهران، بشار، قسنطينة، ورڤلة وتمنراست)، بعنوان سنة 2022.

وأشار البيان، إلى إمكانية تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة وكذا الاطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام وتويتر. ويودع ملف الترشح على مستوى المصالح الجهوية للمالية والتجهيز (الجزائر-البليدة -وهران -بشار -قسنطينة - ورڤلة وتمنراست).