توقيف 13 عنصر دعم للإرهاب وحجز كمية كبيرة من المخدرات

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 10 جانفي 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت (13) عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي مخبأ(01) للإرهابيين و(10) قنابل تقليدية الصنع بكل من الجلفة وسطيف وبومرداس وتيبازة.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (124) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (12) قنطارا و(65) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبطت (1.5) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(483485) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (131) شخصا وضبطت (58) مركبة و(319) مولدا كهربائيا و(177) مطرقة ضغط و(06) أجهزة كشف عن المعادن، و(02) طن من خليط الحجارة والذهب الخام، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،

في حين تم توقيف (43) شخصا وضبط مسدسين (02) آليين و(25) بندقية صيد و(1000) خرطوشة وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(141) طن وكذا (82) طنا من مادة التبغ و(10256) وحدة من مختلف المشروبات الكحولية،وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (241791) لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وأدرار.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وأنقذوا (422) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (276) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.