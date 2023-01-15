إطلاق مشروع مصنع لإنتاج أعلاف الأحياء المائية

أشرفت السلطات المحلية ببئر غبالو غرب البويرة اليوم الأحد على إطلاق أشغال مشروع انجاز مصنع لإنتاج أعلاف الأحياء المائية.

وأشرف الوالي عبد الكريم لعموري خلال زيارة عمل إلى هذه البلدية على وضع حجر الأساس لإنجاز مصنع لإنتاج المكملات المعدنية و الفيتامينات "اغروفاست"، على أن يساهم لدى وضعه حيز الخدمة في تغطية نسبة 40 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من أعلاف الأحياء المائية، وفقا للتفاصيل التي قدمها مسئولو مديرية المصالح الفلاحية بعين المكان.

وأوضح مسؤول المؤسسة العمومية اغروفاست (المتخصصة في التغذية الحيوانية)، محمد أمين العيساوي، أن الأمر يتعلق "بأول مشروع من نوعه على المستوى الوطني من شانه أن يوفر حوالي 200 فرصة شغل لفائدة شباب هذه المنطقة ذات الطابع الفلاحي".

وأعرب الوالي في تصريح للصحافة عن "سعادته" بإطلاق هذا المشروع بعد رفع جميع العوائق التي سمحت بالاستفادة من رخصة استغلال و رخصة بناء لانجاز مصنع لإنتاج أعلاف الأحياء المائية.

ويتم انجاز هذا المشروع "الهام" بقرية "راي عبد القادر" بالمخرج الغربي لمدينة بئر غبالو.

وخلال زيارته لبلدية بئر غبالو، عاين الوالي أشغال مشروع تهيئة وتغطية "واد الميت" لتفادي الفيضانات.

وأعطى الوالي تعليمات صارمة للمسؤولين المعنيين من اجل تسريع وتيرة الأشغال بغرض تسليم المشروع في أسرع الآجال.