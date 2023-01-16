توسيع أسطول الجوية الجزائرية

عقدت لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة مونسي علي، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية برئاسة سليم مراح، جلسة استمعتا فيها إلى المدير العام للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية بن سليمان ياسين.

لدى تناوله الكلمة، قدم المدير العام عرضا حول شركة الخطوط الجوية الجزائرية مؤكدا أنها ستستأنف العمل بكامل قدراتها كما كان الشأن قبل وباء كوفيد 19 وذلك ابتداء من مارس 2023.

وتابع المدير العام موضحا أن الشركة تعمل حاليا على استعادة مكانتها في السوق القارية عن طريق فتح خطوط باتجاه أديس أبابا، جوهانسبورغ وليبروفيل وكذا التوجه نحو فتح أسواق جديدة مستقبلا، وأضاف أن الشركة تعمل أيضا على مخطط عمل يشمل توسيع أسطولها الجوي باقتناء 15 طائرة جديدة.

كما تطرق بن سليمان أيضا لجهود الشركة فيما يخص رقمنة الخدمات، حيث تحدث عن إطلاق تطبيقات جديدة تسمح بتسهيل عمليات الحجز واقتناء التذاكر، كما قدم لمحة عن إعادة هيكلة القطاع التي تهدف إلى تجحيم القوة العاملة وإطلاق فروع جديد للشركة في مجالي الصيانة والخدمات الأرضية.