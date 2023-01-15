اليونسكو: ارتفاع جرائم قتل الصحفيين خلال 2022

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أمس الإثنين، ارتفاع جرائم قتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بنسبة 50 بالمائة خلال العام 2022، لتصل إلى 86 صحفيا في جميع أنحاء العالم، مقابل 55 صحفيا في سنة 2021.

واستنكرت المنظمة في بيان لها، ما اعتبرته "تحولا في الاتجاه الإيجابي" في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت هذه الجرائم إلى 58 في المتوسط بين عامي 2019 و2021، مقابل 99 في العام 2018.

وأوضح البيان أن ما يقرب من نصف عدد الصحفيين الذين قتلوا لم يتم استهدافهم أثناء قيامهم بمهامهم، وإنما أثناء سفرهم أو وجودهم في منازلهم أو في مواقف سيارات وغيرها من الأماكن العامة.

وأضافت المنظمة أن ارتفاع جرائم القتل يشير إلى عدم وجود أماكن آمنة للصحفيين حتى في أوقات فراغهم، مؤكدة أنه بالإضافة إلى القتل، يمكن أن يواجه الصحفيون أشكالا متعددة من العنف، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاحتجاز التعسفي والمضايقات القانونية والعنف الرقمي، خصوصا ضد النساء.

من جانبها، أعربت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن قلقها إزاء الارتفاع الكبير في عدد الصحفيين القتلى في العام 2022 مطالبة السلطات بمضاعفة جهودها لوضع حد لهذه الجرائم وضمان إدانة مرتكبيها.