وفاة أكبر معمّرة في العالم عن عمر 118 عامًا

تُوفيت أكبر معمرة في العالم، يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 118 عامًا في مدينة تولون، جنوب فرنسا.



ويُذكر أن المعمرة راهبة فرنسية ولدت باسم لوسيل راندون في 11 فيفري 1904، وفق ما ورد في بيان صادر عن مجموعة غينيس للأرقام القياسية، في أفريل 2022.



وقبل أن تصبح راهبة كاثوليكية، اعتنت بالأطفال خلال الحرب العالمية الثانية، ثم قامت لفترة 28 عامًا برعاية الأيتام وكبار السن في مستشفى.



وبحسب مجموعة غينيس، كانت أيضًا أكبر راهبة تعيش على الإطلاق.



وعندما بلغت عامها الـ 118 السنة الفائتة، تلقت الراهبة بطاقة معايدة مكتوبة بخط اليد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو الرئيس الفرنسي الثامن عشر الذي عايشته. كما توالى 10 باباوات على ترؤس الكنيسة الكاثوليكية منذ ولادتها.



وأصبحت أندريه الأكبر في العالم بعد وفاة كين تاناكا، المرأة اليابانية التي مُنحت سابقًا لقب أكبر شخص معمّر في العالم، وتوفيت عن عمر يناهز الـ119 عامًا في 19 أفريل.



لكنّ لقب أكبر شخص معمّر على الإطلاق تمّ تسجيله، يعود أيضًا إلى امرأة فرنسية، إذ وُلدت جان لويز كالمان في 21 فيفري 1875، وعاشت 122 عامًا و164 يومًا، وفق ما جاء في بيان لمجموعة غينيس للأرقام القياسية.