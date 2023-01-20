المنتجات الجزائرية محط اهتمام هيئة عربية

استقبل السبت وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق على هامش المعرض التجاري للمنتجات الحزائرية بنواكشوط عثمان ولد الشيخ الطالب أخيار، المدير العام للشركة العربية للخدمات العامة، اين عرض هذا الاخير رغبة الشركة بالتواصل مع المؤسسات الجزائرية المنتجة لمختلف مواد البناء، لاستراد كميات كبيرة.

وحسب بيان للوزارة فقد اشاد ولد الشيخ بالجودة العالية والاسعار التنافسية التي تمتاز بها المنتجات الجزائرية.

ومن جانبه اكد الوزير عن استعداد مصالحه ومختلف الهيئات ذات الصلة على التعاون و التنسيق المباشر مع الشركة الموريتانية لتسهيل وتاطير هذه العملية.