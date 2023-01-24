دولة جديدة تعلن إرسال دبابات إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه يخطط لإرسال 31 دبابة من نوع "أبرامز" إلى أوكرانيا.

وقال مسؤولون في الإدارة الامريكية إن دبابات "أبرامز" ستستغرق شهورًا للوصول، وستتطلب تدريبًا مكثفًا للقوات الأوكرانية على كيفية تشغيلها وخدمتها.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قد أعلن في وقت سابق إن ألمانيا سترسل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

وقال ذات المصدر إن ألمانيا ستوفر في الخطوة الأولى 14 دبابة من المخزونات العسكرية.

وأضاف أن تدريب القوات الأوكرانية في ألمانيا سيبدأ قريبا، وستقدم ألمانيا أيضا سبل نقلها والذخيرة الخاصة بها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "ممتن بصدق" لقرار برلين "المهم وفي الوقت المناسب"، بتزويد كييف بالدبابات القتالية الرئيسية.