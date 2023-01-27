الفصائل تبارك عملية القدس

لاقت عملية القدس الجمعة التي أسفرت عن مقتل 8 صهاية وإصابة 10 آخرين ، مباركة وترحيبا كبيرين على مستوى الفصائل الفلسطينية، حيث أجمعت على اعتبارها عملية بطولية وردا على مجزرة جنين التي اقترفتها قوات الاحتلال بمخيم جنين صباح أمس الخميس.

الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة ، أكد في بيان ، أن "عملية القدس البطولية رد طبيعي على مجزرة جنين" مشددا على أن الشعب الفلسطيني "لا ينسى دماء شهدائه، ويثأر في الوقت والمكان المناسبين".

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إن "عملية القدس تجسيد لوحدة الساحات، والرسالة التي توصلها للاحتلال هي جاهزية المقاومة، واستعدادها لمعركة التحرير النهائية وهي قريبة جدا، وكل رصاصة تخرج من أسلحة المقاومين نحو الاحتلال، تنقص من عمر الاحتلال حتى زواله واندحاره".

من جانب آخر علق القيادي في الجبهة الشعبيّة، ماهر الطاهر قائلا : "شعبنا هو الذي يقرّر شكل المواجهة في الميدان، وعلى منظمة التحرير سحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، ولا شك أنّ الأمور تسير في اتجاه مواجهة شاملة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في الداخل المحتل، وقد تتطوّر إلى مواجهة شاملة مع كل محور المقاومة من لبنان إلى اليمن مرورًا في سوريا والعراق".