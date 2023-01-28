مقاولون يجمعون مليار و 791 مليون لشبيبة تيارت

أعلن، اليوم، والي تيارت، عن جمع مبلغ مليار و 791 مليون سنتيم، لفائدة فريق شبيبة تيارت وصيف بطولة القسم الثاني هواة مجموعة وسط غرب، بمساهمة من المتعاملين و المقاولين و التجار.

وقال الوالي أن عملية جمع هذه الإعانة لم تستغرق سوى أسبوعين وعرفت مشاركة متعاملين في مختلف المجالات من داخل وخارج الولاية، عن طريق مدراء بعض الهيئات منها التجارة، وكالة التنظيم و التسيير العقاري الحضري، الأشغال العمومية وغيرها، وتمت عن طريق التحويلات للحساب البنكي للفريق و عن كريق صكوك، وتابع الوالي بالقول إن بعض المتعاملين فضلوا مساعدة فرق أخرى بالولاية تنشط في الأقسام السفلى.