النيجر توافق على اقتراح الجزائر بإنشاء معهد لتكوين أئمة الساحل

كشف يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية و الأوقاف عن موافقة النيجر على اقتراح تقدمت به الجزائر لإنشاء معهد إسلامي لتكوين الأئمة بمنطقة "اغاداس" الواقعة شمال البلاد والقريبة من الحدود الجزائرية في سياق محاربة العنف والتطرف بالمنطقة .

وقال بلمهدي في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إن الحكومة في النيجر خصصت قطعة أرضية لإقامة المعهد، حيث سيقوم باستقبال الطلبة من مختلف دول الساحل الإفريقي وعموم القارة لتدريس المرجعية الدينية القائمة على تكريس الاعتدال والوسطية، وأشار في هذا الخصوص إلى احتمال فتح فروع له في العاصمة نيامي و باقي الدول الإفريقية .

وضمن هذا السياق، كشف الوزير بأن الوزارة وبالتعاون مع رابطة دعاة وعلماء وأئمة دول الساحل شاركت في انجاز دليل خاص بالأئمة يتحدث عن مكافحة ظاهرة العنف والتطرف وكيفية معالجتها، وأضاف بأن قطاعه ساهم أيضا في إصدار دليل بعنوان "ميثاق المسلم في أرض المهجر" وكذا "دليل الإمام في دار المهجر" يحتفي به الكثير من السفراء لما تضمنه من رؤية تسهل اندماج المسلم في المجتمعات الغربية دون صدام.