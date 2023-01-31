عاصفة ثلجية قوية تضرب ولايات أمريكية

حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية من عاصفة ثلجية قوية، تضرب ثماني ولايات أمريكية على الأقل.

وذكرت الأرصاد الأمريكية أنّ مزيجاً من تيارات محملة بالرطوبة هبّت من خليج المكسيك، وهواء قادم من القطب الشمالي عبر كندا، أديا إلى تشكيل عاصفة جليدية يبدو أنها ستكون طويلة الأمد وتؤثر على ملايين الأشخاص عبر ثماني ولايات أمريكية على الأقل.

ووفقاً لقناة "الحرة" الأمريكية، فإنه من المتوقع أن تنتشر موجات مطرية مختلطة بالثلج في مدينة دالاس بولاية تكساس، وتستمر إلى غاية يوم الخميس في بعض المناطق.

وفي دالاس، أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من عاصفة ثلجية ربما تتسبب بنزول نصف بوصة من الجليدي في المناطق الواقعة غربي طريق 35.

وأفاد المكتب أنّ العاصفة قد تتسبب في تلف الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي، وبالإضافة إلى مخاطر الطرقي تتسبب العاصفة الشتوية أيضا في تأخيرات السفر الجوي التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

وكانت عاصفة ثلجية قوية ضربت ولاية نيويورك الأمريكية في ديسمبر الماضي، وأودت بحياة 25 شخصاً على الأقل غربي نيويورك.