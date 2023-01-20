الفنان القدير صالح أوقروت يعود إلى أرض الوطن

عاد الفنان القدير صالح أوقروت إلى أرض الوطن، مساء اليوم السبت، إلى أرض الوطن بعد فترة دامت عامين قضاها بفرنسا للعلاج من ثلاثة أورام سرطانية.

وكان الممثل المخضرم المعروف في الوسط الفني بـ"صويلح"، قد كشف في تصريحات خلال اتصال مباشر مع الوجه الإعلامي "إربن"، عن عودته إلى الجزائر الغياب بعد فترة علاج تخللها إجراء عمل جراحي معقد.

وأردف "عاشور العاشر"، في فيديو حي قصير موشحا بالكوفية الفلسطينية ويجلس على كرسي متحرك والابتسامة لا تفارقه رغم أثار التعب من المرض، أنه مشتاق للعودة إلى أرض الوطن بعد كل هذا الغياب، ليواصل دردشته بأنه أجرى عملية جراحية صعبة ألزمته وضعه في الإنعاش لمدة شهر ونصف الشهر، وأن دعاء محبيه ومتابعيه بالشفاء والعودة سالما ساعده في الخروج من أزمته المرضية المعقدة ظرفيا.

ولم يتوقف "صويلح" عن الابتسام والتعبير عن مدى سعادته بالعودة بين عائلته وجمهوره، مضيفا أن رحلة العلاج لم تنته بعد.