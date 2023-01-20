صالح أوقروت يعبر عن امتنانه

توجه الفنان والممثل القدير ، صالح أوقروت ، مساء الأحد بشكره للجمهور الجزائري ولرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد عودته من رحلة علاجية.

وكتب الفنان على صفحته الرسمية على " فيسبوك" : "من لا يشكر الناس لا يشكر الله شكرا لكم جميعا احبتي من أعماق قلبي ولا تجزيكم كلمة الشكر".



وتقدم أوقروت بـ "شكر خاص" ، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون معربا عن " غاية امتنانه ووده " للمساندة والدعاء والتواصل الذي حظي به.

وكان صالح أوقروت قد عاد إلى أرض الوطن، مساء أمس السبت، إلى أرض الوطن بعد فترة دامت عامين قضاها بفرنسا للعلاج من ثلاثة أورام سرطانية.