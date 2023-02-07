رئيس الجمهورية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي

أجرى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، جدّد له فيها باسمه وباسم الشعب الجزائري تعازيه الخالصة في ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق شاسعة من جنوب شرق تركيا.

و اكد رئيس الجمهورية وقوف الجزائر إلى جانب الشقيقة تركيا لتجاوز هذه المحنة التي ألمت بالشعب التركي الشقيق.

ومن جهته شكر الرئيس التركي، أخاه رئيس الجمهورية، لتقديم يد العون والمساعدة منذ الساعات الأولى للفاجعة الأليمة، مقدرا الموقف المتضامن للجزائر.

وبدوره جدد رئيس الجمهورية استعداد الجزائر لتقديم وإرسال كل المساعدات للشقيقة تركيا .