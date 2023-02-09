تونس تقرر إعادة تطبيع علاقاتها مع دمشق

أعلنت تونس قرارها رفع تمثيلها الدبلوماسي لدى سوريا، ما يعني عودة قريبة لفتح السفارة التونسية في دمشق، بعد 13 من اغلاق السفارة من قبل الرئاسة التونسية عام 2012 ، دعما للمعارضة والثورة السورية ضد الرئيس بشار الأسد.

وقررالرئيس قيس سعيّد، اليوم الخميس، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية المعين الثلاثاء الماضي، نبيل عمار، "الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق ، وجدّد التأكيد على وقوف الشعب التونسي إلى الشعب السوري الشقيق"، مشيرا إلى أن "قضية النظام السوري شأن داخلي يهمّ السوريين بمفردهم والسفير يُعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام"

وأكد قيس سعيد أن "السيادة الوطنية فوق كل اعتبار فكما لا نقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا نقبل بالتدخل في شأننا الداخلي، ولا نقبل الانخراط في سياسات المحاور".