فرنسا تتخذ قرارا بخصوص سفيرها في الجزائر

قررت الحكومة الفرنسية إحالة سفيرها بالجزائر، فرانسوا غويات، على التقاعد بعد حوالي ثلاث سنوات من الخدمة في الجزائر.

وفقًا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، اليوم، وقعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية في 10 فبراير 2023، يسمح لفرانسوا غويات الوزير المفوض المطالبة بحقوقه التقاعدية، بحدود العمر، اعتباراً من تاريخ 1 أوت 2023".

وبحسب القرار، فإنه "ابتداءً من هذا التاريخ سيتم شطب فرانسوا غويات من سلك الإطارات" الدبلوماسية.

ويأتي هذا القرار في ظل أزمة سياسية حادة بين البلدين على خلفية عملية تهريب الناشطة أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس.

واتهمت الجزائر السلطات الفرنسية بالوقوف وراء عملية "الإجلاء السري" لمواطنة جزائرية مطلوبة لدى القضاء الجزائري.

وفي 8 فيفري 2023، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا للتشاور.