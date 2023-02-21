تفاصيل رحلة بايدن السرية إلى كييف

قام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الإثنين، برحلة جريئة لم يسمع بها أحد تقريباً إلى منطقة حرب تتعرض لضربات بشكل منتظم.

ورغم انتشار التكهنات في الأوساط الإعلامية عن احتمال تخطيط بايدن لزيارة أوكرانيا خلال وجوده في بولندا، غير أن الزيارة فاجأت الجميع. وظهر بايدن إلى جانب الرئيس الأوكراني زيلينسكي في قلب كييف وسط أصوات صفارات الإنذار ضد الغارات.

وحسب تفاصيل الزيارة التي نشرتها "بي بي سي" فقد كان مقررا أن يسافر بايدن من واشنطن إلى العاصمة البولندية وارسو مساء الإثنين في رحلة تستغرق يومين.

وكان في الجدول المسبق فجوتان طويلتان تثيران الريبة في خط سير رحلته، وتساءل العديد إن كان الأمر يتعلق بهبوطه في أوكرانيا.

وكان المراسلون في المؤتمر الصحفي اليومي في البيت الأبيض، يسألون تكراراً عن تلك الزيارة، وقيل لهم إنه لا اجتماع مع زيلينسكي وليست هناك خطة للتوقف خارج وارسو "حالياً".

اتخذ القرار النهائي لزيارة كييف يوم الجمعة فقط، رغم أنه كان مخططاً لها منذ أشهر مع مجموعة من كبار مساعدي الرئيس.

يوم الأحد، أظهر الجدول الرسمي للبيت الأبيض أن الرئيس سيقلع إلى وارسو على السابعة مساء بالتوقيت المحلي مساء الإثنين. لكن في الواقع، أقلعت طائرة الرئاسة (فورس وان)، صباح يوم الأحد عند الساعة الرابعة والربع بالتوقيت المحلي.

وتواجد على متن طائرة فريق صغير بشكل متعمد، يضم أقرب مساعدي الرئيس، وفريق طبي وضباط أمن.

وسمح فقط لصحفيين بالسفر مع الرئيس. كانا قد أقسما على السرية، وسحب منهما هواتفهما. ولم يسمح لهما بنقل نبأ الزيارة إلى أن وصل بايدن إلى كييف.

ووفقاً لمستشار الأمن القومي جايك سوليفان، أُبلغت روسيا بشأن الزيارة قبل إقلاع طائرة بايدن بساعات قليلة.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة "فعلت ذلك لتفادي التصادم...لن أدخل ماذا كان ردّهم أو ما كانت طبيعة رسالتنا المحددة، لكني أستطيع أن أؤكد إننا أرسلنا ذلك الإشعار".

أمضى الرئيس بايدن 10 ساعات على متن القطار للوصول إلى كييف. كان بإمكانه زيارة مواقع أخرى في أوكرانيا يسهل الوصول إليها، لكنه أراد أن يقوم بزيارة رمزية لكييف بالتحديد.

وبينما ترسل رحلة الرئيس إشارة لموسكو حول التزام إدارة بايدن بمساعدة أوكرانيا، فهي تأتي أيضاً بمثابة إثبات للناخبين في الولايات المتحدة.