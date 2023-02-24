ألمانيا: متظاهرون يطالبون بالتفاوض مع موسكو

تظاهر نحو عشرة آلاف شخص، بحسب الشرطة، السبت في وسط برلين، مطالبين بالتفاوض مع موسكو بدل تسليم أوكرانيا أسلحة، بعد عام على العملية العسكرية الروسية في هذا البلد.

نظم التجمع بدعوة من السياسية اليسارية المتطرفة ساره فاغنكنيشت والناشطة دفاعا عن حقوق النساء اليس شفارتزر وحمل شعار "التمرد من أجل السلام". كما انضمت شخصيات من الحزب اليميني المتطرف إلى المبادرة.

وأمام بوابة براندنبورغ وفي أجواء باردة، تحدثت منظمتا التظاهرة داعيتين إلى اعتماد "الدبلوماسية بدل إرسال السلاح".

ومنذ العاشر من فيفري، أطلقت فاغنكنيشت وشفارتزر أيضا عريضة على الإنترنت عنوانها "تظاهر من أجل السلام"، جمعت أكثر من 645 ألف توقيع.

وقال متحدث باسم شرطة برلين إنه تم إعلان تنظيم تظاهرات أخرى تنتمي إلى التيار نفسه مقابل تظاهرات مضادة. وخشية وقوع صدامات، استنفرت قوات الأمن نحو 1400 شرطي.

شهدت ألمانيا الجمعة تظاهرات عدة ضد الحرب في أوكرانيا، بينها واحدة أمام بوابة براندنبورغ التي أضيئت بألوان العلم الأوكراني.