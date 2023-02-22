مسلمون بكندا يحتفلون بأول صلاة جماعة

احتفل عدد من المسلمين في مدينة شتاينباخ التابعة لمقاطعة مانيتوبا الكندية، بأول صلاة جماعة لهم بعدما استأجروا مكانا للصلاة بالمدينة.



تجمّع أكثر من 30 مسلمًا، للمرة الأولى، لإقامة صلاة الجمعة الماضية، في مكان واحد بمدينة شتاينباخ التي يبعد أقرب مسجد لها حوالي 60 كيلومترا بمدينة وينيبيغ.



وقال سيف عاصي (أحد المصلين) في تصريح لجريدة ”Free Press’ الكندية: ”بدأنا الحديث عن افتتاح مسجد عام 2019، وبدأ حلمنا عندما تجمَّعنا لصلاة الجماعة بمكان واحد عام 2020م؛ لكن استمرار تفشي فيروس كورونا حال دون استكمال ذلك”. وأضاف: ”كان المسلمون جميعا سعداء؛ لكونهم قادرين على التجمع والصلاة في مكان واحد بالقرب من منازلهم، كما استطاع عدد من المسلمين من (سانت آن وكليفيلد وبلومينورت) الحضور أيضا”.



وأشار إلى أنه في المستقبل قد يحتاج المسلمون إلى استئجار غرفة أكبر للصلاة لاستيعاب الأعداد، مؤكدا على أن المسلمين في مدينة شتاينباخ يحلمون ببناء مسجد والصلاة بداخله يوما ما.

بدوره، قال إدريس البكري بصفته إمام المسلمين في صلاة الجمعة وعضوا سابقا بمجلس إدارة جمعية مانيتوبا الإسلامية: ”لقد شعرت بالفخر حقا؛ لأنه طُلب مني إلقاء الخطبة الأولى للمسلمين في شتاينباخ”.



ويبلغ عدد المسلمين في مقاطعة مانيتوبا التي تعد خامس أكبر مقاطعة كندية من حيث عدد السكان؛ حوالي 12405 مسلما، من إجمالي سكانها البالغ عددهم 1.342.153، وفقًا لآخر تعداد رسمي عام 2011.



