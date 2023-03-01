رئيس جديد في نيجيريا

بحسب النتائج الرسمية النهائية التي صدرت، اليوم الأربعاء، فاز بولا أحمد تينوبو مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا، بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن تينوبو، مرشح حزب "مؤتمر كل التقدميين"، حصل على 8.8 مليون صوت، متقدما على منافسيه الرئيسيين لعتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديمقراطي (6.9 مليون صوت)، وبيتر أوبي، مرشح حزب العمال (6.1 مليون صوت).

وبالإضافة إلى تصدره النتائج على المستوى الوطني فقد حصد تينوبو أيضا على أكثر من 25% من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد (24 من 36 ولاية على الأقل) بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا، وهو شرط لا بد منه لفوزه بالرئاسة.

واستبق حزبا المعارضة الرئيسيان صدور النتائج بأن طالبا أمس الثلاثاء بإلغاء الانتخابات، على اعتبار أن التلاعب أدى إلى اقتراع لم يكن حرا ولا نزيها ولا شفافا، وفق قولهما.

ويمدد فوز تينوبو سيطرة حزب المؤتمر التقدمي على الحكم في أكبر بلدان إفريقيا من حيث تعداد السكان وأكثرها إنتاجا للنفط، غير أنه -في الوقت ذاته- يرث سلسلة من المشكلات من الرئيس السابق محمد بخاري الذي ينتمي للحزب نفسه.