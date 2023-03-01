مسلمو بريطانيا يتبرعون بمليار جنيه سنويا

أجرى مركز آيان للأبحاث في لندن، دراسة بعنوان ”تحليل القطاع الخيري الإسلامي في المملكة المتحدة”، وأظهرت حجم تبرعات المسلمين داخل المملكة المتحدة كل عام لصالح الأعمال الخيرية. وخلصت الدراسة إلى أن المسلمين يتبرعون بما لا يقل عن مليار جنيه إسترليني كل عام لصالح الأعمال الخيرية المختلفة، وتتوقع الدراسة أن يصل حجم التبرعات إلى 4 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2051.



وأشارت إلى أن الجمعيات الإسلامية الخيرية نمت بنسبة 91% خلال السنوات العشر الأخيرة، وأوضحت أن الجمعيات الخيرية الإسلامية في بريطانيا نجحت في جمع 708 ملايين جنيه إسترليني لصالح الأعمال الخيرية خلال عام 2020 فقط. وتشير الدراسة إلى أنه يوجد 1026 جمعية خيرية إسلامية في بريطانيا، ويديرها 4108 من الأمناء، و4509 من الموظفين، و10127 من المتطوعين. كما أوضحت الدراسة أنه ما بين عامي 2019م و2021، نفّذ القطاع الخيري الإسلامي في المملكة المتحدة حوالي 3171 مشروعا خيريا في 90 دولة حول العالم.