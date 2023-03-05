وفاة رسام ومؤلف الشريط المرسوم نجيب بربار

توفي، أمس السبت بلوس أنجلس الأمريكية، رسام ومؤلف الشريط المرسوم الجزائري، نجيب بربار، عن عمر ناهز 71 عاما، حسب ما علم لدى محيطه.

ولد نجيب بربار، وإسمه الفني "ناد"، في 1952 بتلمسان وترعرع بين الجزائر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يستقر نهائيا بلوس أنجلس, حيث عمل في مجال الشريط المرسوم بالإضافة إلى نشاطه في الكاريكاتير السياسي والمطويات الأكاديمية والمنشورات المخصصة للطلاب والتصميم وغيرها.

وكانت الانطلاقة الفنية للراحل بمدينة وهران قبل أن يبرز بمجلة "قوس قزح" التونسية الخاصة بالأطفال والتي نشطت في الفترة من 1984 إلى 1989، كما تعاون مع مجلة "الثورة الإفريقية" التي تأسست في 1963 ومع العديد من الصحف الجزائرية من بينها "الجمهورية".

وشارك نجيب بربار في عدة مرات بالمهرجان الدولي للشريط المرسوم (فيبدا) أين التقى برفاقه الفنانين الجزائريين من مؤسسي الفن التاسع في الجزائر.

كما شارك في العديد من المعارض بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرز إصداراته "الإخوة برباروس- عروج" و"الإخوة برباروس- خير الدين".