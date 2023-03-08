إسرائيل تهدم مسجدا في الضفة الغربية

هدمت القوات الإسرائيلية مسجدا فلسطينيا وكوخا، الأحد الماضي، في الضفة الغربية المحتلة جنوب شرق بيت لحم، بزعم عدم وجود تصريح لبنائه.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة “أم سعي” الواقعة بين بلدتي بيت فجار وقرية مرح معلا، وهدمت المسجد المقام على أرض يملكها مواطن فلسطيني، وأضاف التقرير أن كوخا مخصصا لبيع المظلات قد تم هدمه في قرية بيت تمار.



وقد دعا خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، في فبراير الماضي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد أعمال الهدم الإسرائيلية الممنهجة للمباني الفلسطينية في الضفة الغربية.

يشار إلى أن المحتل الإسرائيلي هدم 132 مبنى فلسطينيا، بما في ذلك 34 مبنى سكنيا و15 مبنى ممولا من المانحين، بزيادة 135% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لمكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (المفوضية السامية لحقوق الإنسان).



وسلمت سلطات الاحتلال نحو 36 إخطارًا بالهدم لعدد من المنشآت التجارية والمنازل، وأبرز هذه الإخطارات كان في بلدة جبل المكبر، إذ وزعت قوات الاحتلال إخطارات هدم على نحو 20 محلا تجاريا. ويتهدّد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية. كما يتهدّد خطر الإخلاء والهدم كامل حي البستان في سلوان، لإقامة حديقة على أنقاض المنازل، بعد رفض كافة المخططات الهيكلية التي قدمت لترخيص الحي بأكمله.