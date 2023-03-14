أبرز تصريحات ﭬوراري بعد مغادرة مضوي

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي شباب قسنطينة، عبد الغني ﭬوراري عن رحيل المدرب خير الدين مضوي.

وفي حوار أجراه مع إذاعة قسنطينة، قال ﭬوراي: " أتأسف لرحيل المدرب مضوي ولقد اتصلت بالمدير العام للنادي الرياضي القسنطيني" محمد بوالحبيب " من أجل ضبط ورقة طريق حول ملف جلب المدرب الجديد".

وأضاف: " كنا قد حاولنا مع مضوي في ظروف أخوية وقانونية ارجاع المياه إلى مجاريها لكن الأمور حالت دون ذلك، خاصة وأننا طرحنا كل الفرضيات والحلول في الاجتماع الأخير بحاسي مسعود لكنه رفض العدول عن قرار الاستقالة".

وأردف:" مضوي قدم مشوارا طيبا خلال فترة وجوده بالعارضة الفنية، وما يهمنا هو استقرار النادي ونحترم رأيه ".

كما عرج ﭬوراي على تصريح مضوي بخصوص بوالحبيب موضحا: "لم أر تصريح مضوي في الندوة الصحفية عندما قال " يا أنا يا هو ".

وفي السياق ذاته كشف رئيس مجلس الإدارة، بأنه تم تكليف" محمد بوالحبيب " بمباشرة إجراءات البحث عن مدرب جديد في أقرب الآجال، كما أن الإدارة لن نشترط أي شيء في العقد القادم ولأن لديها إطار قانوني خاص يحمي حقوق الطرفين.

وعاد ﭬوراي لقضية المدرب التونسي قيس اليعقوبي، وأكد مرة أخرى بأنها كانت السبب الرئيسي في حرمان النادي من الإنتدابات خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وأردف في هذا الجانب: " سنصرح بالخسائر المالية المنجرة عن قضية اليعقوبي بعد غلق ملفها نهائيا".

وختم بأن ملعب الشهيد بن عبد المالم رمضان هو الأقرب لإستضافة المقابلات الليلية خلال شهر رمضان.