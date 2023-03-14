احتكاك أمريكي-روسي "خطير" فوق البحر الأسود

أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن اصطدام طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو27" بمسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" كانت تقوم بمهمة استطلاع روتينية فوق البحر الأسود.

وجاء في البيان: "في حوالي الساعة 7.03 بتوقيت وسط أوروبا، اصطدمت إحدى طائرات "سو-27" الروسية بالمسيرة الامريكية "إم كيو-9".

وأوضحت القيادة أن الطائرة من دون طيار سقطت في المياه الدولية بعد الاصطدام، ويزعم أنه قبل ذلك بوقت قصير قامت "سو -27" بإجراء مناورات "غير آمنة".

ووصف ذات المصدر الحادث بـ"الأعمال العدوانية الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى سوء تقدير وتصعيد غير مقصود".