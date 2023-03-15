البويرة: تنصيب رحماني حسيبة على رأس كلية الحقوق

أشرف اليوم عميد جامعة البويرة آكلي محند أولحاج البروفيسور عمار حياهم على تنصيب الدكتورة رحماني حسيبة على رأس كلية الحقوق والعلوم السياسية.

عملية التنصيب جرت بحضور نائب مدير الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية الدكتور علي معزوز، ونائب مدير الجامعة المكلف بالبحث العلمي، البروفيسور دحمون فريد، ونائب مدير الجامعة للتنمية والاستشراف، الدكتور آيت عباس حمو ونائب عميد كلية الحقوق المكلف بشؤون الطلبة، الدكتور كمون حسين، وكذا الأمين العام للجامعة، طلاش جمال والأمينة العامة لكلية الحقوق.

وأكد العميد خلال التنصيب على ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالوزارة الوصية مع انتهاج سياسة الحوار والتشاور مع الطاقم الإداري للكلية.