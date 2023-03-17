استشهاد أربعة فلسطينيين في جنين

سقط مساء اليوم الخميس، أربعة شهداء فلسطينيين، بينهم قياديان في "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، على يد همجية جيش الكيان الصهيوني في مدينة جنين .

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشهداء هم “يوسف شريم (29 عاما)، ونضال أمين خازم (28 عاما)، وعمر عوادين (16 عاما)، ولؤي الزغير (37 عاما).

ووفق شهود عيان وفيديوهات قصيرة التقطها فلسطينيون، تسللت القوات الصهيونية، إلى وسط مدينة جنين، وتحديدا شارع أبو بكر المزدحم، وسقطا شابين بإطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر.

كما اغتالت القوات الصهيونية، نضال خازم، القائد في "كتائب سرايا القدس" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، ويوسف شريم، وهو قائد "كتائب عز الدين القسام" في جنين، إلى جانب الطفل عمر عوادين الذي استشهد إثر تواجده بالمكان.