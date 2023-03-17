الجزائر تريد فرع للجامعة الأمريكية في البلاد

أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن رغبة الجزائر في تعميق التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ذلك بتأسيس فرع للجامعة الأمريكية بالجزائر.

ومن جهة أخرى وخلال مباحثات تعاون بين بداري والسفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور اوبين، ودفعا لتكثيف العلاقات والتعاون المفيد تم توقيع اتفاقيات توأمة بين مؤسسات جامعية في الجزائر ونظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تشجيع تنقل وحركية الأساتذة، الباحثين وطلبة الدكتوراه في البلدين.

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية أن الأركان الأمريكية الموجودة في بعض الجامعات الجزائرية مخصصة لتعليم اللغة الإنجليزية، وفي هذا السياق طلب الوزير، توسيع نشاطها ليشمل عددا أكبر من الأساتذة الجزائريين.

كما دعا الطرفان إلى وضع برامج ومشاريع بحث مشتركة وتنظيم تظاهرات ولقاءات علمية رفيعة المستوى بين الأكاديميين في البلدين وفي هذا الخصوص ألحت على ضرورة المشاركة الواسعة في الندوة المزمع تنظيمها في آواخر شهر أفريل القادم بالمدينة الجامعية بوهران.

عبر الوزير عن رغبة الجزائر في إيفاد بعثات طلابية إلى الجامعات الأمريكية للاطلاع على التجربة الأمريكية في مجال المؤسسات الناشئة.