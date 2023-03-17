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وزير الداخلية التونسي يقدم استقالته

العالم
17 مارس 2023 ()
إ.ب/وكالات
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أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الجمعة، تقديم استقالته من منصبه، معللا ذلك بـ"أسباب عائلية".

وقال شرف الدين للصحفيين إنه "طلب من الرئيس قيس سعيّد إعفاءه من منصبه" الذي بدوره وافق على ذلك.

وأضاف شرف الدين أن "الأمانة ساقته لتولي منصب وزير الداخلية والأمانة اقتضت أيضا أن ينزع عنه عباءة وزارة الداخلية، لتلبية نداء أمانة أخرى"، ملمحا إلى وجود أسباب عائلية للاستقالة وعزا ذلك إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضي.

وتولى شرف الدين (55 عاما)، منصب وزير الداخلية في تونس في أكتوبر من عام 2021.

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