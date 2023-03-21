بايدن يرفع السرية عن معلومات حول منشأ كورونا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الإثنين، على مشروع قانون يطالب برفع السرية عن مواد استخباراتية حول الروابط المحتملة بين تفشي فيروس كورونا ومختبر في مدينة ووهان الصينية يشتبه بأن الفيروس تسرب منه، في وقت وصفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، الجزء المتعلق بالصين في المشروع بأنه "ينطوي على تشويه للحقيقة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين في إفادة صحافية دورية: "تطالب الصين الولايات المتحدة بالتوقف عن التلاعب السياسي على الفور". وقال بايدن، في بيان أوردته وكالة "فرانس برس": "نحتاج إلى التعرف إلى أصول كوفيد-19 بما في ذلك الروابط المحتملة لمعهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين".