الأردن تطرد سفير الكيان الصهيوني

وافق مجلس النواب الأردني بغالبية الحضور، على مقترح طرد سفير الكيان الصهيوني من الأردن، واستدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال الغاصب الغاشم.

وصوت مجلس النواب على مبادرة النائب يزن اشديفات، بمبادرة رسم طلبة المدارس القطاعين العام والخاص خارطة فلسطين والأردن الحقيقة ردًا على خارطة الاحتلال الغاشم.

وكانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، قد أكدت في وقت سابق الاثنين الماضي إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية لدولة الاحتلال، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس الأحد في باريس، خريطة للكيان الصهيوني تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الصهيونية.