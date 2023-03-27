نادي تشلسي ينظم إفطارا جماعيا

نظم نادي تشلسي الإنجليزي أمسية الأحد إفطارا جماعيا للمسلمين داخل ملعبه "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن حيث شهد معقل "البلوز" رفع أذان المغرب للمرة الأولى قبل انطلاق الإفطار الجماعي.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن عن تنظيمه إفطارا مفتوحا داخل ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد 26 مارس الجاري وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكان نادي تشلسي قد أعلن عبر موقعه الرسمي إن الحضور سيكون عبر دعوة خاصة حتى ينظم الإفطار في أفضل الظروف مع ضمان سلامة الحاضرين.

وتم تنظيم حفل الإفطار بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية وهي مؤسسة خيرية تأسست عام 2013 لدمج المجتمع.

وعن هذه المبادرة قال رئيس مؤسسة تشيلسيي سيمون تايلور:فخورون للغاية بأن نكون أول ناد في البطولة الانجليزية (القسم الممتاز)يقوم بذلك ونحن نرحب بالجميع".

ويضم نادي تشلسي بين صفوفه عددا من اللاعبين المسلمين منهم الفرنسي نغولو كانتي،والسنغالي كوليبالي و الايفواري فوفانا .