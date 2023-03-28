أسماء كسبت نقاطا إضافية خلال مواجهتي النيجر

نجح المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، في التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023، للمرة السادسة على التوالي منذ الغياب عن دورة 2012 والعشرين في تاريخ الكرة الجزائرية منذ أول مشاركة في دورة 1968.

وقام المدرب جمال بلماضي بتدوير التشكيلة من خلال إقحام 20 لاعبا أو أكثر خلال المباراتين بين العناصر القديمة والجديدة الجدد.

وفي اتصال اليوم الثلاثاء، بـ " الخبر" قال المدرب الهاشمي غويلم بأن بلماضي كان يبحث عن أحسن العناصر والبدائل في كل منصب لأن مرحلة التصفيات وظروفها ليست هي النهائيات. وأضاف المتحدث ذاته، أن الكرة الحديثة باتت تطلب فلسفة جديدة في اللعب من خلال التأقلم مع جميع الوضعيات، فالبرغم من أننا لم نر اللعب الجماعي كالكرات الثلاثية والرباعية وغيرها إلا أن الفرديات كانت حاضرة والحكم عن التعداد الحالي والدماء الجديدة لن يكون في وقت قصير.

وأردف:" الآن وجب البحث والعمل على الانسجام، بين الخطوط الثلاثة وحتى اللاعبين الذين يلعبون في جهة واحدة.

مواصلا:" المباراتان سمحتا لبعض العناصر بكسب نقاط إضافية، كبدر الدين بوعناني الذي لديه مهارات كبيرة ورأينا ذلك خلال الدقائق التي لعبها، وريان آيت نوري الذي وجب على بلماضي أن يضعه في التوليفة الأحسن من خلال اختيار أفضل لاعب ليكون أمامه، دون نسيان أمين توغاي والحارس مصطفى زغبة".

موضحا: " إن لاعبين كآيت نوري وبوعناني يستطيعان أن يكونا ضمن قائمة الـ 11 لاعبا قبل المباراة، أو على الأقل كخيار بديل أول، أضيفك مثلا اللاعب شايبي هو الآخر لديه إمكانيات كبيرة ويحتاج لوقت أطول ليظفر بمكانة أساسية".

وختم: " بخصوص حراسة المرمى أعتقد أن مصطفى زغبة الأوفر حظا لخلافة رايس مبولحي في حال نهاية مشواره، لكن مسؤولية زغبة ستكون كبيرة وعلى بلماضي أن يعطيه كل الثقة والضمانات ليكون صمام الأمان في الملعب".